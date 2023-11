Lloyd Austin spotkał się z amerykańskimi żołnierzami stacjonującymi w Polsce. W swoim wystąpieniu szef Pentagonu ostrzegł wojskowych USA, że w niedalekiej przyszłości mogą znaleźć się na linii frontu.

Austin mówił w swoim przemówieniu, że Władimir Putin na pewno nie zatrzyma się, jeśli zdołałby zająć Ukrainę. „Potem pójdzie na kraje bałtyckie, a następnie wy i wasi towarzysze broni znajdziecie się na linii frontu, walcząc z Putinem, którego powinniśmy byli – czy też Ukraina mogła – zatrzymać wcześniej” – powiedział szef Pentagonu.

Szef Pentagonu ostrzegał również przed możliwymi działaniami Chin. Zauważył, że jeśli Rosja odniesie sukces w wojnie przeciwko Ukrainie, to zachęci to Chiny do użycia siły wojskowej w celu odniesienia zysków terytorialnych.

We wtorek Austin niespodziewanie pojawił się w Kijowie. Następnie pojechał do Polski, gdzie rozmawiał z szefem polskiego MON, Mariuszem Błaszczakiem.

Przeczytaj również:

Źr. wp.pl; bankier.pl