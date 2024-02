Aleksiej Nawalny nie żyje. W sieci pojawiło się ostatnie nagranie z udziałem opozycjonisty zarejestrowane dzień przed jego śmiercią.

W sieci pojawiło się ostatnie nagranie, na którym widać żywego Aleksieja Nawalnego. Film powstał 15 lutego, czyli dzień przed śmiercią opozycjonisty i został zarejestrowany podczas rozprawy zdalnej więźnia politycznego Władimira Putina przetrzymywanego w kolonii karnej.

Na nagraniu opublikowanym w sieci widać, jak Nawalny mówi do sędziego wesołym głosem. – Wysoki sądzie! Wyślę sądowi numer mojego konta bankowego. To będzie można mi wysłać pieniądze z tej wysokiej pensji sędziego federalnego, bo mi się już kończą fundusze. To dzięki pana decyzji. Proszę słać – mówi Nawalny.

Yesterday, Aleksey Navalny spoke in court via video link. He seemed to be in good health and and even joked. https://t.co/iXxwW3MSXM pic.twitter.com/mXDeJuVpPg