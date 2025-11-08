Na ul. Piotrkowskiej w Łodzi doszło do brutalnego zdarzenia. Mężczyzna, który był przetrzymywany i torturowany przez kilka dni, wyskoczył z okna, próbując uciec przed oprawcami. Sprawę opisały Radio Łódź i TVP3 Łódź.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak przekazał, że ofiara była więziona przez trzy dni przez cztery osoby. Według śledczych do dramatycznej sytuacji doprowadziło to, że mężczyzna w trakcie spotkania towarzyskiego pochwalił się, że posiada większą gotówkę po sprzedaży mieszkania.

Jak relacjonowała prokurator Emilia Michałowska-Marchewa, „spotkanie towarzyskie miało przerodzić się w walkę o życie, gdy mężczyzna pochwalił się sześciu innym osobom, że sprzedał mieszkanie i posiada sporą sumę gotówki”.

Napastnicy mieli stosować zarówno przemoc psychiczną, jak i fizyczną. – Mężczyzna przestraszył się tego i szukał możliwości ucieczki z lokalu. Wtedy właśnie wyskoczył przez okno na ulicę Piotrkowską – mówi rzecznik Jasiak. Śledczy ustalili, że oprawcy grozili ofierze pobiciem, próbowali odciąć mu palec, a także zastraszali go groźbą podpalenia przy użyciu palnika z butlą gazową.

W wyniku desperackiej ucieczki poszkodowany doznał złamanych żeber i licznych stłuczeń. Trafił do szpitala, gdzie przechodzi leczenie. Policja zatrzymała cztery osoby podejrzane o udział w zdarzeniu. Trzech z nich usłyszało zarzuty pozbawienia wolności i usiłowania wymuszenia rozbójniczego, natomiast czwarty mężczyzna odpowie za niepowiadomienie służb. Jak przekazały media lokalne, część zatrzymanych była już wcześniej karana.

