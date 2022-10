Beata Szydło na forum Parlamentu Europejskiego zaapelowała do Komisji Europejskiej o odstąpienie od systemu ETS i dyrektyw Fit for 55. Była polska premier wskazała, że to główne problemy, które negatywnie wpływają na utrudnienie warunków zatrudnienia.

W Parlamencie Europejskim odbyła się debata na temat wytycznych dla państw członkowskich w zakresie tematyki zatrudnienia. „Nie da się ukryć, że rewizja wytycznych dotyczących warunków zatrudnienia jest konieczna, ponieważ zmieniły się realia po pandemii, a przede wszystkim wojna na Ukrainie weryfikuje naszą rzeczywistość gospodarczą i społeczną” – zauważyła Szydło w swoim wystąpieniu.

„Musimy zadać sobie pytanie – co powinno być naszym celem? Czego najbardziej obawiają się w tej chwili Europejczycy? Rosnące ceny energii, paliw, inflacja, obawa o to, że nie będzie ich stać na to, żeby przetrwać nadchodzącą zimę, obawa o utratę miejsc pracy, czy przedsiębiorcy martwiący się, że będą musieli zamykać swoje firmy. To jest rzeczywistość, z którą się mierzymy” – dodała.

„A więc przede wszystkim należy zastanowić się, z czego wynikają te problemy, wyciągnąć wnioski i zweryfikować aktualnie realizowane w Unii Europejskiej projekty dotyczące m.in. polityki klimatycznej. ETS czy Fit for 55 to jest podrażanie kosztów europejskiej gospodarki i tworzenie rzeczywistości, kiedy Europa staje się niekonkurencyjna, a życie Europejczyków staje się bardzo drogie” – powiedziała Szydło.

Mierzymy się z kryzysem energetycznym, który powoduje gwałtowny wzrost cen i grozi zubożeniem wszystkich mieszkańców UE. Komisja Europejska musi odstąpić od ETS i planów klimatycznych w rodzaju #FitFor55, bo te projekty powodują wzrost kosztów życia Europejczyków. pic.twitter.com/ORqdJBBvIk — Beata Szydło (@BeataSzydlo) October 17, 2022

