Dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych gen. broni Tomasz Piotrowski na konferencji prasowej przedstawił stanowisko wojska ws. zdarzenia pod Bydgoszczą. W lesie znaleziono tajemniczy obiekt. Na razie nie poinformowano oficjalnie czym on jest. Nieoficjalnie media informują, że to element polskiej obrony przeciwlotniczej.

Na miejscu pojawiło się dużo wojska i przedstawicieli innych służb. Nie do końca wiadomo, co znaleziono w lesie, choć nieoficjalnie media poinformowały, że jest to jakiegoś rodzaju pocisk, który najprawdopodobniej „zabłądził” podczas ćwiczeń polskiej obrony przeciwlotniczej. Ta wersja nie doczekała jednak oficjalnego potwierdzenia.

„W tej chwili trwają intensywne dochodzenia, sprawdzenia, intensywny dialog między różnymi instytucjami” – powiedział na briefingu gen. broni Tomasz Piotrowski. Wyjaśnił, że chodzi o ustalenie, skąd sprzęt mógł się tam znaleźć i jakie jest jego pochodzenie. Przyznał jednocześnie, że na obecnym etapie nawet polskie wojsko nie wie do końca, co spadło w podbydgoskim lesie.

„W tej całej sytuacji chciałbym, żebyśmy mieli pełną jasność i świadomość, że sytuacja na terenie naszego kraju, a przede wszystkim w najbliższym sąsiedztwie jest nacechowana dość dużym zagrożeniem, dość dużym ryzykiem” – podkreślił gen. Piotrowski. „Ryzyko wszelkiego rodzaju prób manipulacji jest wielkie. Cały czas widzimy próby ze strony rosyjskiej – przy użyciu Białorusi – mówiąc kolokwialnie, podkręcania atmosfery i wpływania na nasze emocje, tego musimy być świadomi” – podkreślił generał.

„Dzięki temu, że dokładnie śledzimy to, co dzieje się w polskiej przestrzeni powietrznej, powstały pewne hipotezy i mamy pewne wątki, które można byłoby powiązać z tym zdarzeniem w Zamościu pod Bydgoszczą” – wyjaśniał gen. Piotrowski. „Panujemy nad tym, co się dzieje, i w porozumieniu z prokuraturą na pewno wyjaśnimy cała sytuację” – zapewnił.

Przeczytaj również:

Źr. RMF FM