Ratownicy TOPR pomogli nastoletnim sportowcom, którzy razem z trenerem udali się na Kasprowy Wierch. Grupa sportowców podeszła jednak do sprawy wyjątkowo nieodpowiedzialnie i na wyprawę w obecnych warunkach pogodowych udali się z ekwipunkiem zupełnie nie dostosowanym do sytuacji.

W sobotę w górach trwała śnieżyca. Podczas niej grupa młodych sportowców wybrała się na Kasprowy Wierch. Później ratownicy opisali, że uczestnicy tej wycieczki nie mieli żadnego wyposażenia, a na sobie mieli ubranie zupełnie nie pasujące do warunków pogodowych. M.in. na nogach mieli zwykłe adidasy.

Jeden ze wspinaczy opisał w mediach społecznościowych moment napotkania tej grupy. „Podchodzę pod stację meteo na szczycie i widzę grupę nastolatków – siedzą wciśnięci w drzwi, piją herbatę. Wyglądają marnie, ale mówią, że wszystko ok i pytają czy ich mogę sprowadzić. Wszyscy w dresach, cienkich rękawiczkach, adidasach, jeden gość w stopkach! Daliśmy co mieliśmy – kurtki, puchówki, raczki, kije, rękawiczki… Nalegam, że trzeba szybko ruszyć, bo siedzieli na szczycie dłuższą chwilę i naprawdę źle to wyglądało. Mówię ich trenerowi, że dzwonie po TOPR, bo nie dadzą rady, pozabijają się na tym lodzie. Dziewczyny nie chciały ruszyć, bo nic nie widziały. Ale on na to, żeby nie dzwonić i ruszamy” – czytamy.

Gdy zeszli ok 200 metrów w dół, jeden z uczestników wyprawy oświadczył, że nie jest w stanie dalej iść, bo nic nie widzi. „Okulary miał całe w lodzie i tylko adidasy, a wywiane do lodu było” – opisuje wspinacz. Wtedy mężczyzna podjął decyzję o wezwaniu TOPR.

„Na szczęście dyspozytor po chwili oddzwonił i powiedział, żeby wracać, bo na Kasprowym są ratownicy i może uda się ich zwieźć. Udało się wrócić na szczyt i przekazać ratownikom. Widoczność była absolutnie żadna, wiało okropnie, poza nami nie było totalnie nikogo i gdybym tam ich nie spotkał, to nie wiem jaki byłby finał” – czytamy.

Interia opisuje, że grupa ogrzała się w dyżurce TOPR na szczycie. Następnie bezpiecznie sprowadzono ich na dół.

Źr. Interia