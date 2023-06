W sieci nadal głośno o sprawie zmarłego 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Tym razem chodzi jednak o oszustwo. „Ojczym Kamilka został skatowany w więzieniu!” – napisano w tytule jednego z popularnych nagrań. Gdzie jest ukryty haczyk?

Śmierć 8-letniego Kamilka z Częstochowy doprowadziła do łez wielu Polaków. Dziecko zmarło po ponad miesięcznym pobycie w szpitalu. Trafiło do niego w wyniku rozległych obrażeń, które były skutkiem maltretowania przez ojczyma Dawida B. Mężczyzna gasił na nim papierosy, bił, łamał kości, oblewał wrzątkiem.

Obecnie, wraz z biologiczną matką chłopca – Magdaleną B. – przebywa w areszcie. Dawid B. usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, Magdalena B. – pomocnictwa do zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, zaś wujostwo Kamilka – nieudzielenia pomocy.

Niedługo po zatrzymaniu ojczyma Kamilka w sieci pojawiło się nagranie, na którym słychać, jak „powitali” go więźniowie w areszcie w Strzelcach Opolskich. Teraz w sieci dostępny jest filmik pt. „Ojciec Kamilka został skatowany w więzieniu!”. W opisie napisano, że mężczyźnie „wymierzono sprawiedliwość”. Co więcej, autor przekonuje, że materiał pochodzi od jednego ze strażników.

Chcą wykorzystać śmierć Kamilka z Częstochowy

Weryfikatorzy informacji z portalu Demagog.org.pl ostrzegają jednak internautów, że mamy do czynienia z oszustwem. „W internecie krąży video rzekomo nagrane przez strażnika, na którym widać, jak więźniowie dokonują samosądu na ojcu 8-letniego Kamila z Częstochowy. Uważajcie, TO SCAM! Oszuści wykorzystują tragedię do wyłudzenia danych” – piszą specjaliści.

Okazuje się bowiem, że link zamieszczony w poście odsyła internautów do strony stworzonej wyłącznie w celu kradzieży haseł do serwisów społecznościowych. Chcą w ten sposób wyłudzić pieniądze od znajomych osób, na których konta się włamują.

📹 W internecie krąży video rzekomo nagrane przez strażnika, na którym widać, jak więźniowie dokonują samosądu na ojcu 8-letniego Kamila z Częstochowy.



❌ Uważajcie, TO #SCAM!



Oszuści wykorzystują tragedię do wyłudzenia danych: https://t.co/QwTmUrZDGs#Oszustwo #ScamAlert pic.twitter.com/tgquVUJF3q — 🔎 DEMAGOG (@DemagogPL) June 1, 2023

Przeczytaj również: