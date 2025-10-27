Prezydent USA Donald Trump coraz bardziej traci cierpliwość do polityki Rosjan. Postraszył ich podwodnym okrętem atomowym w odpowiedzi na rosyjski test międzykontynentalnego pocisku Buriewiestnik z głowicą nuklearną.

Niedawno Władimir Putin pochwalił się udanymi testami międzykontynentalnego pocisku Buriewiestnik z głowicą nuklearną. „Unikatowa broń, której nie ma nikt inny na świecie” – zachwalał rakietę prezydent Rosji.

Donald Trump nie pozostawił tej sprawy bez komentarza. Przypomniał, że USA mogą zdecydowanie szybciej uderzyć bronią nuklearną w Rosję. „Wiedzą, że mamy atomową łódź podwodną, najlepszą na świecie, tuż przy ich wybrzeżach. Nie potrzebujemy więc rakiety, która leci 8 tys. mil (12,9 km). Oni nie bawią się z nami, my też nie. Ciągle przeprowadzamy testy rakietowe, ale, jak już powiedziałem, mamy atomową łódź podwodną, nie musimy strzelać na takie odległości” – mówił.

Trump dodał, że przechwałki Putina o testach nowego uzbrojenia są „niestosowne”. „Powinien zakończyć wojnę, która miała trwać tydzień, a trwa już czwarty rok. Właśnie tym powinien się zająć, a nie testami rakietowymi” – mówił prezydent Stanów Zjednoczonych.

