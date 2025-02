Dzisiaj Europa musi poważnie w swoje ręce brać kwestie bezpieczeństwa. My to w Polsce robimy, jesteśmy tutaj absolutnym wzorem – podkreślił Rafał Trzaskowski podczas spotkania z doradcami ds. bezpieczeństwa. Prezydent Warszawy przedstawił swój zespół.

W środę, 19 lutego, odbyło się specjalne spotkanie Rafała Trzaskowskiego wraz z 12-osobowym zespołem ds. bezpieczeństwa. – Postuluję, żeby wszystkie siły polityczne w tych sprawach najważniejszych dotyczących naszego bezpieczeństwa, żeby wszyscy mówili jednym głosem – podkreślił prezydent Warszawy.

W kontekście bezpieczeństwa Trzaskowski zwraca uwagę na wielkie możliwości Polski. – Dzisiaj Europa musi poważnie w swoje ręce brać kwestie bezpieczeństwa. My to w Polsce robimy, jesteśmy tutaj absolutnym wzorem i mamy możliwość wpływania na inne państwa Unii Europejskiej, żeby robiły dokładnie to samo – oświadczył.

– Robimy to formalnie, pełniąc prezydencję w Unii Europejskiej, jak również nieformalnie, prowadząc rozmowy z naszymi sojusznikami – dodał.

Trzaskowski spotkał się z doradcami: Mamy sojusz ze Stanami Zjednoczonymi

Prezydent Warszawy, przy okazji spotkania, zaapelował do polskiej klasy politycznej o rozwagę. – Słowa, które czasami padają z ust polskich polityków, że to Europa jest winna wojny, są absolutnie szkodliwe i nieodpowiedzialne i wszyscy powinni wziąć to pod uwagę – stwierdził.

Jednocześnie zapewnił, że sojusz polsko-amerykański pozostaje aktualny. – Kluczowy jest również oczywiście sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i tutaj chciałem przypomnieć państwu, że my mamy sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, a nie z jedną albo z drugą administracją i to jest niesłychanie istotne, ten sojusz jest absolutnie niewzruszony – podkreślił.

