Pod koniec poniedziałkowej debaty prezydenckiej Rafał Trzaskowski wręczył Karolowi Nawrockiemu tajemniczą kopertę. Dziennikarze zastanawiają się, co mogło się znaleźć w środku. Prezydent Warszawy pytany o tę sprawę odesłał do prezesa IPN.

W poniedziałek odbyła się ostatnia debata kandydatów przed niedzielną pierwszą turą wyborów prezydenckich. Debatę prowadzili: Dorota Wysocka-Schnepf (TVP), Radomir Wit (TVN24) oraz Piotr Witwicki (Polsat News). Wzięli w niej udział wszyscy kandydaci biorący udział w wyborach.

Podczas debaty nie brakowało uszczypliwości szczególnie pomiędzy kandydatami dwóch największych ugrupowań. Pod koniec Rafał Trzaskowski wręczył Karolowi Nawrockiemu kopertę. „A to jest ostatnia szansa, propozycja, żeby się zachować w sposób uczciwy. Proszę bardzo, panie Karolu” – powiedział.

Nawrocki nie przyjął podarunku od razu. „Łapówkę mi pan wręcza?” – dopytywał.

‼️ "Ostatnia szansa, propozycja, aby zachować się w sposób uczciwy" @trzaskowski_ przekazał @NawrockiKn białą kopertę. Kandydat KO nie zdradził szczegółów o jej zawartości. Znaczące jest obojętne spojrzenie Nawrockiego. Ostatecznie, po zakończeniu debaty Nawrocki wziął kopertę. pic.twitter.com/NDkP4VsOEr — Tomasz Janusz (@TomaszJanusz) May 13, 2025

„Przeczyta pan sobie i zobaczy, jak można się zachować w sposób uczciwy” – odparł Trzaskowski. Po debacie dziennikarze pytali prezydenta Warszawy, co umieścił w tajemniczej kopercie. Ten nie chciał jednak odpowiedzieć. Jak stwierdził, to kandydat PiS powinien odpowiedzieć na to pytanie.

