Dzisiaj w Warszawie autobus miejski spadł z mostu Grota-Roweckiego na Wisłostradę. Jedna osoba nie żyje, a kilkanaście odniosło obrażenia. Na miejscu zdarzenia pojawił się Rafał Trzaskowski, który zapowiedział powołanie specjalnej komisji wyjaśniającej przyczyny tragedii.

„Na mocy obowiązującego prawa będzie powołana komisja przez policję, gdzie również będą przedstawiciele miasta, która będzie wyjaśniać, co się wydarzyło” – mówił Trzaskowski na miejscu katastrofy.

Prezydent Warszawy potwierdził, że 17 osób odniosło obrażenia i trafiło do szpitali. „Duża część z tych osób jest w szpitalach miejskich. Myśmy natychmiast, w momencie, kiedy ja otrzymałem informację o tym wypadku, postawili szpitale w stan gotowości” – mówił Trzaskowski.

„Część ofiar jest w Szpitalu Bielańskim, dokąd ja się zaraz udam.” – zapowiedział Trzaskowski. „Oczywiście zapewniamy pomoc psychologiczną dla wszystkich, którzy tego wsparcia będą potrzebowali” – zapewnił. Prezydent miasta dodał, że ratusz uruchomił infolinię dla rodzin osób poszkodowanych w wypadku w Warszawie; numer to: 22 277 5560.

Na miejscu wypadku autobusu i w szpitalach Bielańskim i Praskim – gdzie przewieziono część poszkodowanych – zagwarantowałem rodzinom wsparcie psychologiczne. Niestety, jest ofiara śmiertelna. Wyrazy głębokiego współczucia dla rodziny. Jej także zapewnimy natychmiastowe wsparcie. pic.twitter.com/UQpKLymo1c — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) June 25, 2020

Autobus przegubowy linii 186 jechał w kierunku Żoliborza. W pewnym momencie pojazd zjechał z mostu i spadł na Wisłostradę. Tylna część pojazdu zawisła na moście, a dolna uderzyła w ziemię. W pojeździe znajdowało się 40 osób. Życie straciła kobieta podróżująca autobusem. Około 20 osób zostało rannych: 17 z nich trafiło do szpitali. Wstępna hipoteza zakłada, że kierowca zasłabł, co doprowadziło do wypadku.

Czytaj także: To dlatego autobus spadł z mostu? Jest teoria policji

Źr. wpolityce.pl