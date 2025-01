Jeśli Europa będzie bezsilna, nie przetrwa. Jeśli Europa odnajdzie na nowo źródła swojej siły, będzie znowu tym, z czego byliśmy przez wieki, jakże często, i w ostatnich latach dumni – powiedział premier Donald Tusk podczas gali otwarcia polskiej prezydencki w Radzie Unii Europejskiej. Szef rządu podkreślił, jak ważny jest moment, w którym Polska przejmuje funkcję.

Premier Donald Tusk wygłosił przemówienie z okazji rozpoczęcia polskiej prezydencji w Radzie UE. Podczas swojego wystąpienia szef rządu podkreślił, jak poważnie traktuje stojące przed Polską wyzwanie.

– To powiedzenie dzisiaj musi trafić do uszu, do serc, do umysłów wszystkich europejek i europejczyków. Europa też przeżywała swoje klęski, narody Europy przez te tysiąc lat i UE, którą będziemy wspólnie prowadzili przez najbliższe 6 miesięcy ma wystarczająco dużo negatywnych i pozytywnych doświadczeń, żeby dzisiaj być mądrą po szkodzie – stwierdził.

Tusk o starcie polskiej prezydencki: Europo, masz szczęście

– Tak, Europo, masz szczęście, że w tym bardzo trudnym momencie naszej historii to Polska będzie wypełniała misję prezydencji. Bo my w Polsce dobrze wiemy, że trzeba odnaleźć w sobie i siłę i nadzieję i wiarę we własne siły i trzeba odnaleźć na nowo sens wolności, tego wszystkiego czym jest Europa – dodał.

Tusk wskazał również główne cele dla prezydencji Polski. – Zróbmy wszystko, żeby Europa znowu stała się silna. Mamy wszystkie powody, żeby stać się na nowo silną Europą i Polska jest przygotowana do tego zadania – podkreślił.

– Tak, w Europie są wielkie oczekiwania wobec polskiej prezydencji. Ale chciałbym dzisiaj stąd, z Warszawy to pytanie skierować do całej Europy, do wszystkich Europejczyków. Czy wy wszyscy jesteście gotowi wejść na nowo na europejską drogę wielkości, siły i suwerenności? Bo Polska jest gotowa – dodał.

