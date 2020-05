Powiem szczerze, mnie się ta piosenka podoba mniej niż inne piosenki Kazika, no ale skoro państwu się podoba, to ją zagram – tymi słowami Mariusz Cieślik zapowiedział utwór „Twój ból jest lepszy niż mój”. Dziennikarz Trójki puścił nagranie, dając do zrozumienia, że rozstaje się z rozgłośnią.

Program Trzeci Polskiego Radia traci kolejnych pracowników. W związku z aferą wokół utworu Kazika w zestawieniu Listy Przebojów redakcję opuścili już m.in. Agnieszka Szydłowska, Hirek Wrona, Marcin Kydryński, Marek Niedźwiedzki i Tomasz Rożek. Dziś do tego grona dołączył Mariusz Cieślik.

Dziennikarz poprowadził swoją audycję. Jednak pod koniec zwrócił się do słuchaczy, w niecodziennym tonie. – Na koniec dzisiejszego spotkania, też artysta, który z punk rocka się wywodzi – dzisiaj to już chyba też klasyk, można powiedzieć, tym bardziej, że w wieku jest klasycznym – powiedział.

Następnie w głosie dziennikarza dało się odczuć wzruszenie. – Powiem szczerze, mnie się ta piosenka podoba mniej niż inne piosenki Kazika, no ale skoro państwu się podoba, to ją zagram. Teraz się pożegnamy (…). No cóż. Do usłyszenia, mam nadzieję, kiedyś – dodał.

Zaraz po tych słowach Cieślik włączył piosenkę „Twój ból jest lepszy niż mój”. Utwór Kazika piętnuje postawę Jarosława Kaczyńskiego, który podczas pandemii odwiedził grób swojej matki na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Źródło: Trójka, wykop.pl