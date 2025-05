Prof. Alojzy Nowak, rektor UW, ujawnił informacje ws. zamordowanej przez szaleńca kobiety na kampusie UW. Zrobił to podczas konferencji prasowej.

– Uniwersytet przeżywa tę tragedię potrójnie. Po pierwsze dlatego, że zginęła nasza koleżanka, matka trójki dzieci, znakomity pracownik Uniwersytetu. Z drugiej strony, że zabójstwa tego dokonał student Uniwersytetu Warszawskiego. I z trzeciej strony, że ciężko ranny został także strażnik Uniwersytetu Warszawskiego – powiedział prof. Alojzy Nowak.

– Osoba bardzo dzielna, bo stanął w obronie naszej koleżanki, stanął w obronie szacunku człowieka do człowieka. Wykazał się ogromnym człowieczeństwem – dodał rektor UW.

Prof. Alojzy Nowak złożył także kondolencje dla rodziny zmarłej, w szczególności dla dzieci i męża. – W ciągu kilku dni powołamy wspólnie z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich komisję, żeby przygotować regulacje dotyczące bezpieczeństwa – powiedział.

Zamordowana kobieta miała 53 lata. Prof. Alojzy Nowak przyznał, że to, co wydarzyło się na kampusie UW, to najgorsze wydarzenie w historii uczelni po drugiej wojnie światowej.

