Pewien ukraiński żołnierz nagrał i opublikował w sieci krótki filmik. Mówił w nim m.in. o kwestii uchodźców ukraińskich, którzy trafili do Polski. W tym kontekście zwrócił się bezpośrednio do prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.

Na nagraniu ukraiński żołnierz na wstępie dziękuje Polsce i Polakom za każde udzielone wsparcie. Przyznał, że o nagranie materiału poprosili go inni wojskowi. Poinformował, że na front trafiają do niego leki z Polski.

Ukraiński żołnierz dziękował również Ukraińcom, którzy pomagają zza granicy. „Chcę podziękować każdemu Ukraińcowi, który nam pomaga za granicą. Dużo nam pomagają, jesteśmy jak jeden naród. To jest niesamowite” – mówi.

Ukraiński żołnierz apeluje do Kaczyńskiego

Mężczyzna zwrócił jednak uwagę na 1 proc. uchodźców, którzy „nie umieją się zachować”. „Jak wchodzę na Tiktoka czy Instagrama, widzę jak z gwinta napie***ą, piszą że są uchodźcami, cieszą się tym. Taka wielka prośba do naszych Ukraińców za granicą. Wyszkolić ich trochę” – apeluje ukraiński żołnierz.

W końcu postanowił zwrócić się bezpośrednio do Kaczyńskiego i poprosił o udostępnienia nagrania, aby dotarło ono do prezesa PiS. „Panie Jareczku kochany, ja rozwiązałem problem, prosta sprawa. Jeżeli teraz policja zatrzymuje jakiegoś Ukraińca, Ukraińców, którzy odpie***ą jakieś numery, chleją, krzyczą, proszę pana, od razu odprawić ich na Ukrainę. My tu ich wyszkolimy” – zapewnia ukraiński żołnierz.

