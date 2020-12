Lech Wałęsa pomimo 77 lat na karku nie przestaje zaskakiwać. Na swoim profilu w mediach społecznościowych opublikował plan, który zakłada przejęcie władzy w Polsce.

Lech Wałęsa napisał na Facebooku, że „proponuje dyskusję”, bo już nie może patrzeć na to, „co się dzieje”. Nie doprecyzował, co konkretnie ma na myśli. Sądząc jednak po wcześniejszych wypowiedziach byłego prezydenta i jego wpisach w mediach społecznościowych, chodzi o całość rządów Prawa i Sprawiedliwości.

„Trzy razy stawałem na czele walki z systemem o system oparty na trójpodziale władz, w 1970 r i w 1980 r i w 1989 r.” – pisze Lech Wałęsa. Następnie były prezydent wymienił kilka punktów. W pierwszym z nich „jesteśmy w stanie tego dokonać w 6 do 12 miesięcy, jeśli będą zalecenia realizowane”. Prawdopodobnie chodzi o przejęcie władzy w Polsce.

Wałęsa chce „uaktualnić demokrację”

„Zwycięstwo solidarności i rozwój techniczny zamknął epokę tamtych struktur i programów .Trzeba jak najszybciej wydyskutować poprawki pasujące do tych czasów prawie we wszystkich dziedzinach . Mamy nową epokę przy starych pomysłach struktur i programów” – pisze dalej Wałęsa. „Doprowadzić do uzyskania przyzwolenia suwerena do takich dążeń. Zaproponować zorganizowanie do zbierania podpisów w tym celu .Ilość zebranych podpisów zliczona da prawo do uzyskania ilość miejsc na listach wyborczych, Ilość zwycięska w wyborach da ilość miejsc w rządzeniu.” – brzmi kolejny punkt.

„Przygotować do tego czasy rozwiązania i zabezpieczenia aby podobne negatywne zdarzenia nie mogły zaistnieć .” – pisze dalej Wałęsa. „W około pięciu zespołach tematycznych przygotować i zaproponować rozwiązania porządkujące-zabezpieczające.” – dodał. Jednak, jak stwierdził, wszystko należy rozpocząć od… „Uaktualnienia DEMOKRACJI”.

„Między innymi dwa wprowadzone elementy do demokracji zdyscyplinują i zabezpieczą zachowania. A]. Tylko jedna kadencja z wyboru, przerwa i może być następna. B].Każdego wybranego musi być roztropna możliwość odwołania.” – napisał Wałęsa.

Źr. facebook