Po meczu reprezentacji Polski z Finlandią piłkarzy w szatni odwiedził Karol Nawrocki. W pewnym momencie Prezydent RP zaintonował okrzyk.

Reprezentacja Polski pod wodzą Jana Urbana zwyciężyła mecz z Finlandią rozgrywany w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni pokonali Finów 3:1 i wlali nadzieję w serca kibiców.

Po spotkaniu zawodników w szatni odwiedził niespodziewany gość. Z piłkarzami spotkał się bowiem Prezydent RP – Karol Nawrocki. Głowa państwa pogratulował sportowcom triumfu. – Zawsze na polskiego prezydenta możecie liczyć. To chciałem wspaniałemu trenerowi i naszym gwiazdom wspaniałym powiedzieć. Wygrała Polska – powiedział Nawrocki.

Na tym jednak nie koniec. Prezydent RP zdecydował się także zaintonować okrzyk. Dzięki dostępnemu w sieci nagraniu wiadomo, co dokładnie krzyknął Karol Nawrocki w stronę piłkarzy, którzy ochoczo mu odpowiedzieli.

– Kto wygrał mecz? – rzucił Karol Nawrocki. – Polska! – odpowiedzieli mu chórem piłkarze reprezentacji prowadzonej przez selekcjonera Jana Urbana.

Prezydencka wizyta w szatni!



Tak świętowali nasi po wygranej! 🇵🇱 pic.twitter.com/gXhHAj2dSO — OficjalneZero (@OficjalneZero) September 8, 2025

Przeczytaj również: