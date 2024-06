Niedawno media obiegła informacja o śmierci Janusza Rewińskiego. Przy tej okazji w internecie pojawiło się wiele ciekawostek na temat popularnego aktora.

Janusz Rewiński był jednym z najpopularniejszych polskich aktorów. Jego rola „Siary” w „Killerze” do dziś jest wspominana przez widzów. Przy okazji informacji o odejściu artysty wielu fanów wspominało tę produkcję.

Szczególnie w pamięć zapadła widzom scena w willi „Siary”, gdy ten z Jurkiem Killerem popijają napoje wyskokowe i bawią się w pobliżu basenu. Co ciekawe, jak się okazuje wcale nie była to scenografia, lecz prawdziwy dom.

Żeby było jeszcze ciekawiej, jest to dom, który należy do rodziców znanej influencerki. Informowała o tym zresztą ona sama w 2019 roku. Chodzi o Mamę Ginekolog, czyli Nicole Sochacki-Wójcicką, która od wielu lat prowadzi swojego bloga.

– Tak, dom Siary to dom rodziców mamyginekolog – od kilku miesięcy, może nawet lat są domysły, czy na pewno to jest ten dom? I dziś potwierdzam, to jest ten dom – pisała lekarka na Instagramie w 2019 roku. Blogerka wspominała też dzieciństwo w ogromnej willi. – Pomyślicie sobie, że to super, jakbym miała basen w domu, to bym pływała codziennie. No więc uwierzcie mi, że ani jako dziecko, ani jako nastolatka nigdy nie pływałam tam codziennie, a raczej pływałam tam trzy razy w roku. Także basen w domu nie polecam, chyba że mieszkacie w Miami i macie go przed domem – przyznała.

