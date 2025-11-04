Włochy reagują po oburzających słowach rzeczniczki rosyjskiego MSZ Marii Zacharowej. Wykorzystała ona katastrofę w Rzymie do uderzenia w całe Włochy w związku ze wsparciem, jakiego to państwo udziela Ukrainie. Włoski MSZ wezwał nawet rosyjskiego ambasadora do złożenia wyjaśnień.

W Rzymie zawaliła się część zabytkowej wieży Torre dei Conti datowanej na 1238 r. Pracownicy prowadzący prace remontowe znaleźli się pod gruzami. Niestety potwierdzono już, że jeden z nich nie przeżył tragicznej katastrofy.

Tymczasem rzeczniczka MSZ Rosji Marija Zacharowa powiązała zdarzenie z wojskowym wsparciem Włoch dla Ukrainy. „Tak długo, jak włoski rząd będzie marnotrawił pieniądze podatników, Włochy, od gospodarki po wieże, całkowicie upadną” – powiedziała. Przypomniała też, że Rzym wydał już 2,5 mld euro na pomoc Ukrainie.

Słowa Zacharowej wywołały oburzenie. Informator agencji ANSA w włoskim MSZ powiedział, że są to „brudne, niepokojące słowa”, które „potwierdzają otchłań wulgarności, w którą pogrążyło się kierownictwo Moskwy”.

„Nikt we Włoszech, absolutnie nikt, nigdy nie pomyśli o tym, by się cieszyć, spekulować na temat jakiegoś incydentu, tragedii, w której my, Włosi, wciąż jesteśmy zaangażowani. Włochy zawsze i w każdym razie będą wyrażać solidarność i przyjaźń z najsłabszymi, z tymi, którzy znajdują się w trudnej sytuacji, z tymi, którzy są atakowani. Dlatego wspieramy naród ukraiński. Bo jesteśmy Włochami” – dodał.

Jeszcze w poniedziałek wezwano rosyjskiego ambasadora w Rzymie do złożenia wyjaśnień w tej sprawie.

Przeczytaj również:

Źr. Interia