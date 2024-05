Na drodze gminnej w miejscowości Orchówek doszło do tragicznego wypadku, w którym uczestniczyli czterej pijani mężczyźni. Niestety kierowca również był pijany, a w wyniku zdarzenia życie stracił 23-letni pasażer.

Tragedia rozegrała się około godz. 21. Kierujący pojazdem marki Cuprą na łuku drogi stracił panowanie nad autem w wyniku czego uderzył w skarpę rowum, a następnie dachował. Strażacy z wnętrza samochodu pomogli wydostać się 18-letniemu powiatu garwolińskiego. Znajdował się on w stanie nietrzeźwości. Badanie alkomatem wykazało blisko 1,5 promila alkoholu w jego organizmie.

Policjanci kilkanaście metrów od pojazdu ujawnili ciało 23-latka, który nie dawał oznak życia. Po podjętej reanimacji, zespół ratownictwa medycznego przewiózł mężczyznę do szpitala, gdzie pomimo udzielonej pomocy zmarł. Do szpitala trafił również 18-latek, który doznał ogólnych potłuczeń ciała. Pozostał na obserwacji.

Policjanci zatrzymali do sprawy dwóch 20-latków z powiatu garwolińskiego, którzy również podróżowali Cuprą. Nie doznali oni obrażeń. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 4 mężczyzn z powiatu garwolińskiego w wieku od 18 do 23-lat przyjechało na majówkę do Okuninki. 18-latek pożyczył auto od ojca. Prawo jazdy miał od 9 dni.

Policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia.

Źr. Policja