W sobotę na drodze wojewódzkiej nr 320 Jawor – Legnica miał miejsce tragiczny wypadek. Kierowca volkswagena nie ustąpił pierwszeństwa kolumnie motocyklistów, co niestety skończyło się śmiercią jednego z nich.

Dramatyczne sceny rozegrały się około w sobotę godz. 14:45 na drodze wojewódzkiej nr 320 Jawor – Legnica na wysokości miejscowości Małuszów.

Wstępne ustalenia policjantów wskazują, że 34-latek kierujący osobowym volkswagenem, podczas skręcania w lewo nie ustąpił pierwszeństwa jadącej z naprzeciwka kolumnie trzech motocyklistów. Niestety pomimo długiej reanimacji zmarł 34-letni motocyklista.

Na miejscu interweniowały służby, które zabezpieczyły teren zdarzenia. Następnie policyjni technicy zebrali materiał dowodowy, który pozwoli na ustalenia dokładnych przyczyn tragedii.

Przeczytaj również:

Źr. RMF FM; facebook