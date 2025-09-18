Śledztwo wyjaśni, dlaczego nastąpił tragiczny wypadek drogowy, w którym zginął 30-lateni mężczyzna i jego 3 miesięczne dziecko. W wypadku ranne zostało 3 letnie dziecko i 29-latenia partnerka mężczyzny, matka dzieci. Do zdarzenia doszło na prostym odcinku drogi, na trasie Górowo Iławeckie – Kamińsk.

W czwartek kilka minut przed godziną 10:00 oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach otrzymał informację o wypadku drogowym na trasie Górowo Iławeckie – Kamińsk. Nissan qashqai uderzył w przydrożne drzewo. Było to auto w wersji angielskiej, z kierownicą po prawej stronie.

Kierowca został zakleszczony we wraku. Pomimo reanimacji zmarł. Podróżował z dwójką dzieci i partnerką. 3 miesięczne niemowę reanimowano na miejscu wypadku przez około 2 godziny, jednak pomimo wysiłków i zaciętej walki o życie dziecka, dziewczynka zmarła na miejscu zdarzenia.

3 letni chłopiec, który był nieprzytomny trafił do szpitala w Olsztynie, a 29-latka, która była przytomna, do szpitala w Bartoszycach.

Policjanci pod nadzorem prokuratora wykonali oględziny miejsca wypadku. Zabezpieczono wrak nissana do badań przez biegłego. Ciała ofiar zabezpieczono w prosektorium, by wykonać sekcję zwłok. Śledztwo wyjaśni wszelkie okoliczności i przyczyny tego zdarzenia.

Źr. Policja