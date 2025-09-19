W czwartek, 18 września, około godziny 16:00, na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej z Główną we Wielowsi (droga wojewódzka nr 901) doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego. Dwaj nastolatkowie nie żyją. Inni odnieśli obrażenia.

Wstępne ustalenia policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wskazują, iż kierujący samochodem osobowym marki Opel Corsa na skrzyżowaniu dróg nie zastosował się do znaku „B-20 STOP”. W efekcie doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym samochodem ciężarowym marki Mercedes Actros.

Pojazdem osobowy podróżowali nastolatkowie. W wyniku zderzenia kierujący samochodem osobowym oraz jeden z pasażerów ponieśli śmierć na miejscu. Pozostałych trzech pasażerów w ciężkim stanie przewieziono do szpitali w Katowicach i Opolu.

Droga wojewódzka nr 901 w rejonie zdarzenia w stronę Opola była przez kilka godzin całkowicie zablokowana. Policjanci prowadzili czynności pod nadzorem prokuratora, kierując jednocześnie kierowców na wyznaczone objazdy.

Policjanci po raz kolejny apelują o ostrożność na drodze i dostosowywanie prędkości do warunków.

Przeczytaj również:

Źr. Policja