W budynku handlowo-usługowym w Hajnówce wybuchł pożar, który szybko rozprzestrzenił się na całą konstrukcję. Oficer prasowy KP PSP w Hajnówce poinformował, że w szczytowym momencie z ogniem walczyły aż 24 zastępy straży pożarnej.

Kolejny wielki pożar, tym razem na terenie Hajnówki. Ogień pojawił się w budynku handlowo-usługowym i bardzo szybko się rozprzestrzenił. Sprzyjała temu drewniana konstrukcja dachu i elementy wykończenia.

„Zgłoszenie o pożarze zabytkowego budynku wpłynęło do KP PSP w Hajnówce po północy. Po dotarciu na miejsce strażacy zauważyli, że spod dachu budowli wydobywa się bardzo dużo dymu, który był widoczny do trzeciego piętra” – przekazał w rozmowie z polsatnews.pl bryg. Piotr Sienkiewicz.

„Ponadto w budynku prowadzono sprzedaż mebli, w związku z tym ogień objął praktycznie całą konstrukcję” – zaznaczył bryg. Sienkiewicz. „W szczytowym momencie pożaru na miejscu pracowały 24 zastępy straży pożarnej, około 50 strażaków” – dodał.

Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.

Źr. Interia; facebook