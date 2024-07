W czwartek na drodze w Świętoszowie w województwie dolnośląskim doszło do groźnego wypadku pojazdu wojskowego USA. Doszło do zderzenia z osobowym volkswagenem. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Komunikat w sprawie groźnego zdarzenia wydali strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Bolesławcu. „Wpłynęło zgłoszenie o wypadku drogowym z udziałem pojazdu wojkowego USA. Po dojedzie zastępów na miejscu okazało się, że doszło do zderzenia czołowego samochodu osobowego Volkswagen Passat z pojazdem wojskowym” – poinformowali strażacy w mediach społecznościowych.

Strażacy do relacji dołączyli zdjęcia z miejsca zdarzenia. Widzimy na nim, że obydwa pojazdy doznały bardzo poważnych uszkodzeń. „Kierujący samochodem osobowym zjechał na przeciwległy pas ruchu” – relacjonowała Wp.pl aspirant sztabowa Anna Kublik-Rościszewska, rzecznik policji w Bolesławcu.

Na miejscu lądował śmigłowiec LPR, który zabrał rannego kierowcę osobówki do szpitala. „63-letni mieszkaniec gminy Osiecznica kierujący samochodem osobowym z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do zderzenia czołowego z pojazdem US Army, którym podróżowało dwóch wojskowych” – powiedziała rzeczniczka policji.

Przeczytaj również:

Źr. Radio ZET; WP; Facebook