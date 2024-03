Na światło dzienne wychodzą wstrząsające okoliczności zbrodni w Ostródzie. Okazuje się, że 27-latka, która zabiła rodziców przejawiała zafascynowanie satanizmem i czarną magią. Wiele wskazuje na to, że mogło to mieć związek ze zbrodnią.

Jak dowiedział się „Super Express”, 27-letnia córka ofiar z Ostródy mocno interesowała się rytuałami satanistycznymi i magią. Zanim zabiła rodziców, Klaudia W. wchodziła na strony poświęcone tej tematyce. Publikowała również w mediach społecznościowych bardzo niepokojące treści.

„16 lutego br. opublikowała na swoim profilu na Instagramie przerażające wideo, w którym wspomina o „tacie belzebubie”.’ – czytamy na łamach „SE”. „Teraz słuchaj, niedo*****, tatuś naprawi, Belzebub, Melchior, twój tatuś naprawi.. aaaa, twoja mamuśka, tatuś naprawi…” – powtarza w kółko dziewczyna w przerażającym nagraniu.

Do tego „SE” ustalił, że sam przebieg mordu wskazuje na to, że mógł wiązać się z jakim rodzajem rytuału. „Według nieoficjalnych informacji Klaudia W. miała do tego użyć maczety, zadając 57-letniemu Adamowi W. i jego jego 49-letniej żonie Dorocie wiele ran ciętych, kłutych i rąbanych. Ciało mężczyzny, z poderżniętym gardłem, znaleziono w toalecie, a martwa kobieta znajdowała się koło pralki.” – czytamy w „SE”.

Przypomnijmy, ciała małżeństwa znaleziono w środę. Od początku było oczywiste, że para padła ofiarą brutalnego zabójstwa. Na ich ciałach stwierdzono wiele ran ciętych i kłutych. W czwartek zatrzymano ich 27-letnią córkę. Młoda kobieta miała się przyznać do popełnienia zbrodni.

