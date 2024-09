Ks. Sebastian Picur to jedna z gwiazd polskiego TikToka. Duchowny publikuje tam nagrania, w których opowiada o wierze. Ostatnio zadano mu jednak dość kontrowersyjne pytanie.

Ks. Picur regularnie zamieszcza w sieci filmy dotyczące wiary katolickiej. Odpowiada w nich również na pytania internautów, którzy są ciekawi jego opinii w wielu sprawach. Pytania pojawiają się również w komentarzach pod nagraniami.

Na jedno z nich, dość kontrowersyjne, duchowny zdecydował się odpowiedzieć. Dotyczyło ono opłaty za sakramenty. Często zdarza się bowiem, że np. za udzielenie ślub czy ochrzczenie dziecka przekazujemy księdzu określoną kwotę pieniędzy.

Jedna z internautek, nieco prowokacyjnie, postanowiła zapytać księdza „ile zarabiał Jezus za udzielenie sakramentu chrztu, ślubu i tak dalej”. Ks. Sebastian Picur postanowił odpowiedzieć i wyjaśnił, że „Za Sakrament się nie płaci. Jest ofiara za posługę lub kwiaty itp.”.

Internautka odpowiedziała księdzu. – Pytam, ponieważ syn mojej siostry chodzi do ósmej klasy i jeszcze nie miał komunii, ponieważ ksiądz go nie chce dopuścić, bo siostry nie stać – napisała. W tym momencie trudno przewidywać czy jest to prawdziwa sytuacja. Ksiądz na ten wpis już nie odpisał.

