Piotr Zieliński i Nicola Zalewski, reprezentanci Polski, pokłócili się w przerwie meczu włoskiej Serie A pomiędzy SSC Napoli a AS Romą. Na oczach kibiców padły niecenzuralne słowa.

SSC Napoli pokonało AS Romę w meczu włoskiej Serie A 2-1. Gole dla zespołu z Neapolu zdobywali Osimhen oraz Simeone. Jedynego gola dla zespołu z Rzymu zdobył natomiast El Shaarawy. Spotkanie było emocjonujące nie tylko na boisku.

Co ciekawe, zadbali o to Polacy – Piotr Zieliński, gracz SSC Napoli oraz Nicola Zalewski, piłkarz AS Romy. Zawodnicy starli się ze sobą w przerwie meczu, w tunelu prowadzącym na murawę. Sportowcy pokłócili się przed kamerami. Dodatkowo padły niecenzuralne słowa.

Nie wiadomo, co było przyczyną kłótni, ale najprawdopodobniej chodziło o jedno z fizycznych starć na murawie. O tym świadczyłyby słowa Piotra Zielińskiego, który wulgarnie zwrócił się do swojego młodszego kolegi z reprezentacji Polski.

– Czego spie*dalasz? – krzyknął Piotr Zieliński w stronę Nicoli Zalewskiego. – Następny jesteś – odpowiedział mu reprezentant Polski. – Mordę zamknij – rzucił popularny „Zielu” do młodszego kolegi. – Zamknij pi*dę ku*wa – skwitował wszystko wyjątkowo wulgarnie gracz AS Romy.

O co poszło? Tego być może dowiemy się niebawem. Może się bowiem okazać, że piłkarze, w związku z medialną wrzawą, która towarzyszy całej sytuacji, zdecydują się na jakieś oświadczenie.

