Wirtualna Polska informuje o nowym tropie ws. poszukiwań Grzegorza Borysa. Policja miała znaleźć rzecz należącą do mężczyzny.

Serwis Wirtualna Polska podaje, że policja odnalazła plecak należący do Grzegorza Borysa, mężczyzny podejrzewanego o zamordowanie swojego 6-letniego syna, Olusia. Dziecko zostało zabite w brutalny sposób. Matka odnalazła ciało z ranami ciętymi na szyi.

Portal internetowy cytuje anonimową wypowiedź jednego z funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej, który potwierdza, że odnaleziony plecak należał do Grzegorza Borysa. Wiadomo także, co znajdowało się w jego wnętrzu.

– W poniedziałek przy jednym ze zbiorników wodnych policjanci znaleźli plecak niewątpliwie należący do poszukiwanego, w którym były m.in. pieniądze – mówi żandarm.

Znaleźli plecak Grzegorza Borysa

– Służby podjęły decyzję o przeszukaniu zbiornika wodnego również przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu. Na tym terenie znajduje się więcej zbiorników, które zostaną przeszukane w następnej kolejności – dodaje funkcjonariusz w rozmowie z Wirtualną Polską.

Mówi się, że przytaczany przez żandarma zbiornik to niewielkie jezioro zlokalizowane nieopodal osiedla, na którym doszło do morderstwa. To właśnie tam teraz prowadzone są główne poszukiwania.

UWAGA‼️NOWE ZDJĘCIA i NAGRANIE Z WIZERUNKIEM POSZUKIWNEGO LISTEM GOŃCZYM GRZEGORZEM BORYSEM,podejrzanym o zabójstwo ze szczególnym okrucienstwem.Jest to najbardziej aktualny wizerunek mężczyzny zabezpieczony przez policjantów. 44-latek może być podobnie lub tak samo ubrany. pic.twitter.com/SgHYNBBxDc — PomorskaPolicja (@PomorskaPolicja) October 22, 2023

Przeczytaj również: