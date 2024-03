Serwis wirtualnemedia.pl donosi, że Beata Michniewicz, znana dziennikarka, po 40 latach pracy odchodzi z rozgłośni Polskiego Radia.

Beata Michniewicz to jedna z najbardziej doświadczonych dziennikarek Polskiego Radia. Słuchacze mogą kojarzyć ją m.in. z audycji, którą prowadziła 10 kwietnia 2010 roku. Tego dnia doszło do katastrofy smoleńskiej, a Michniewicz i jej goście na bieżąco omawiali napływające do studia, mrożące krew w żyłach informacje.

Serwis wirtualnemedia.pl podaje jednak, że Beata Michniewicz po 40 latach odchodzi z Polskiego Radia. Z nieoficjalnych informacji, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, iż dziennikarka… otrzymała wypowiedzenie.

– Według naszych ustaleń kilka dni temu Beata Michniewicz dostała wypowiedzenie umowy z Polskim Radiem. Do piątku prowadziła jeszcze „Salon polityczny Trójki” (emitowany od poniedziałku do piątku o godz. 8.45), a w sobotę o „Śniadanie w Trójce” o godz. 9.05 – napisano na branżowym portalu internetowym.

Na ten moment nie ma oficjalnych informacji dotyczących przyczyn zwolnienia Michniewicz z Polskiego Radia. Lwia część słuchaczy jest jednak bardzo zaskoczona. Niewątpliwie jest to kolejny element dużych zmian w mediach publicznych, które obserwuje po objęciu władzy przez rząd Donalda Tuska.

Sama zainteresowana sprawy komentować nie chce. „Pressserwis” podaje, że dziennikarka odmówiła komentarza redakcji wspomnianego medium.

