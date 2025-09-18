Brigitte Macron i Emmanuel Macron postanowili złożyć pozew przeciwko amerykańskiej influencerce Candace Owens. Prezydencka para chce w sądzie udowodnić, że żona Macrona nie jest mężczyzną, co twierdzi Owens.

O decyzji francuskiej pary prezydenckiej o pozwaniu Owens poinformował ich adwokat Tom Clare. Prawnik poinformował, że rodzina prezydencka jest gotowa w pełni udowodnić „zarówno ogólnie, jak i szczegółowo”, że żona Macrona jest kobietą.

To reakcja na działalność amerykańskiej influencerki Candace Owens, która od dłuższego czasu w swoich publikacjach twierdzi, że Brigitte Macron to mężczyzna. Materiały publikowane przez Owens zyskiwały ogromną popularność w sieci i notowały nawet milionowe zasięgi. To dlatego para prezydencka zdecydowała się w końcu na pozew.

Tymczasem Oewns – jak twierdzi – chce „postawić całą swoją zawodową reputację na szali, że Brigitte Macron jest w rzeczywistości mężczyzną”. Owens przekonuje, że żona Macrona naprawdę nazywa się Jean-Michel Trogneux.

„To niezwykle przygnębiające, że w sądzie trzeba się wykazać i przedstawić tego typu dowody w sądzie” – mówił prawnik Macronów w rozmowie z portalem BBC. „To proces, któremu będzie musiała się poddać w bardzo publiczny sposób. Ale jest gotowa to zrobić. Jest zdecydowana zrobić wszystko, co konieczne, aby wyjaśnić sprawę” – dodał.

Źr. dorzeczy.pl