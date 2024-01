We wtorek wieczorem policjanci wkroczyli na teren Pałacu Prezydenckiego i zatrzymali Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Następnie zabrano ich do aresztu. Głos w sprawie zabrała żona Wąsika, Roma Wąsika, która wystosowała apel.

Zgodnie z nakazem warszawskiego sądu policjanci zatrzymali Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Przewieźli ich do komendy, a następnie do aresztu na Grochowie. Wybuchła burza, bo część prawników oraz środowiska związane z PiS przekonują, że zatrzymanie jest bezprawne, bo wcześniej prezydent Duda zastosował prawo łaski. Obie strony stoją twardo przy swoim i na razie nie widać sposobu na rozwiązanie sytuacji.

Tymczasem głos zabrała żona Wąsika, która rozmawiała z portalem wPolityce.pl. „To nie pierwsze ciosy, które spadają na nas z Maćkiem, ale muszę przyznać, że to dla mnie szok. Nie ma go, bo go wzięli. Nie mogę się z nim skontaktować” – mówiła.

Wystosowała również specjalny apel. „Ja was tylko proszę o jedno, nie zapomnijcie o nich! Bo ta opresyjna władza właśnie na to liczy, że będą dwa, maksymalnie trzy dni wzmożenia i to przyschnie” – powiedziała żona Wąsika.

Zaapelowała również o jak największą frekwencję podczas protestu 11 stycznia.

Źr. wPolityce.pl