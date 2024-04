Niepokojące słowa Aleksandra Łukaszenki. Białoruski dyktator zapowiedział, że jego kraj szykuje się do wojny.

Sytuacja w Europie Wschodniej cały czas pozostaje napięta. Na Ukrainie trwają regularne walki, państwa wschodniej flanki NATO prowadzą szeroko zakrojone zbrojenia. Okazuje się, że i Białoruś, wnioskując po słowach Aleksandra Łukaszenki, zwiększa swoją gotowość bojową.

– Białoruś przygotowuje się do wojny – podała we wtorek ukraińska agencja informacyjna UNIAN. Dyktator niejako potwierdził te słowa. Zacytował bowiem kultowe przysłowie.

– Mówię o tym szczerze: „Jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny” – powiedział Aleksandr Łukaszenka cytowany przez media. – Nie ja to wymyśliłem, ale to bardzo trafne – dodał białoruski dyktator.

Łukaszenka dodał również, że Białoruś szkoli jednostki wojskowe, pozyskuje broń i sprzęt wojskowy. Wszystko to, zdaniem Łukaszenki, ma zwiększyć gotowość obronną kraju. – Jeśli ktoś stamtąd (z „nieprzyjaznych krajów” – przyp. red.) marudzi i krytykuje nas, to powinniście wiedzieć, że postępujemy słusznie – podkreślił Aleksandr Łukaszenka.

