W poniedziałek pojawiły się kolejne problemy z korzystaniem z BLIK. Okazuje się, że nastąpił atak hakarski na ten popularny system płatności. To kolejny taki przypadek w ciągu ostatnich kilku dni. Wieczorem w poniedziałek operator poinformował o rozwiązaniu problemów.

W poniedziałek wieczorem operator systemu BLIK poinformował, że wszystko działa już poprawnie. Jednocześnie zapewniono, że osoby, których transakcja została zatwierdzona, a pieniądze zablokowane na rachunku, powinny automatycznie otrzymać ich zwrot.

„Jeśli nie nastąpi to w ciągu 48h, zalecamy kontakt z bankiem, wydawcą aplikacji mobilnej, z której realizowana była transakcja” – dodano w komunikacie.

W ciągu dnia pojawił się komunikat o problemach systemu BLIK. „Odnotowujemy czasowe problemy z funkcjami BLIKA. Pracujemy nad tym, aby usługa działała bez zakłóceń. O wszelkich zmianach w tym zakresie będziemy informować na bieżąco” – brzmiał komunikat.

Niebawem poinformowano, że problemy spowodował atak hakerski. „Obecnie obserwujemy zewnętrzny atak typu DDoS, który może powodować czasowe problemy z realizacją płatności BLIKIEM. Trwają prace nad przywróceniem płynności działania” – wyjaśniał Polski Standard Płatności – operator systemu.

W ostatnich dniach to już kolejny taki przypadek. Również w sobotę pojawiły się problemy w transakcjach przy użyciu BLIK.

Źr. RMF FM