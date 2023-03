Ciekawy gadżet trafił na półki sklepów sieci Biedronka. Okazuje się, że można go nabyć w całkiem rozsądnej cenie i korzystać przy wielu okazjach.

Klienci sklepów sieci Biedronka mają świadomość tego, że robiąc zakupy w dyskoncie można natknąć się na ciekawe gadżety elektroniczne. Nie inaczej jest teraz. Dokładne 9 marca na półki sklepowe trafił bowiem przydatny produkt.

O czym mowa? Chodzi o latarkę czołową firmy Lethe z czujnikiem ruchu. Gadżet pozornie błahy, jednak zdecydowanie przydatny w wielu pracach domowych. Wystarczy bowiem wyobrazić sobie sytuację, w której musimy dokonać jakiejś naprawy w zaciemnionym pomieszczeniu, nie chcąc jednocześnie zajmować sobie rąk. Latarka czołowa jest wtedy, jak znalazł.

Na stronie biedronka.pl znajdziemy parametry tego urządzenia. – Lethe latarka czołowa z czujnikiem ruchu: maks. strumień świetlny: 350 lm, wytrzymały akumulator 1200 mAh, pełne oświetlenie – przednie LED i boczne punktowe, w zestawie kabel do ładowania – czytamy.

Biedronka. Latarka czołowa za przyzwoite pieniądze

Latarka czołowa, która dostępna jest w sieci sklepów Biedronka, została wystawiona na sprzedać w całkiem przyzwoitej cenie. Okazuje się bowiem, że za ten gadżet zapłacimy niecałe 35 złotych, a dokładnie 34,99 zł.

Co istotne, latarka posiada również stopień ochrony IPX4, co pozwala na krótkotrwałą ekspozycję na krople wody. Oznacza to, że możemy korzystać z niej także w przypadku lekkiego deszczu.

Istotna jest również wspomniana wcześniej kwestia posiadania przez latarkę czujnika ruchu. Nawet podczas deszczu możemy ją bowiem wyłączyć lub włączyć za pomocą, po prostu, lekkiego ruchu dłonią.

