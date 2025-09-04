Pięciu sprawców odpowie za pozbawienie wolności ze szczególnym udręczeniem 44-letniego mężczyzny. Mężczyźni w wieku 17-39-lat podpalali na nim ubranie, następnie rozebrali go, billi po całym ciele, straszyli obcięciem palców sekatorem, przypalali rozgrzaną maczetą i zmuszali do poniżającego zachowania.

W niedziele rano (31 sierpnia) czterej mężczyźni jadący samochodem marki Seat, zatrzymali się na drodze przy lesie na terenie gminy Spiczyn. Powodem zatrzymania był idący drogą 44 latek. Jeden z mężczyzn w aucie przypomniał sobie, że 44-latek mógł brać udział w kradzieży jego motocykla. 21 – latek wyszedł z auta i zaczął zadawać ciosy mężczyźnie. Wkrótce dołączyli do niego pozostali mężczyźni.

Następnie zmusili 44 latka do wejścia do bagażnika Seata i wywieźli na pola do innej miejscowości. Po drodze wstąpili po swojego kolegę, 39-letniego ob. Mołdawii, który przyłączył się do pastwienia się nad 44-latkiem.

Na polach w ustronnym miejscu kontynuowali bicie 44-latka. Sprawcy w wieku 17-39 lat podpali na nim ubranie, następnie rozebrali go, billi po całym ciele, straszyli obcięciem palców sekatorem, przypalali rozgrzaną maczetą i zmuszali do poniżającego zachowania. Na koniec ponownie zmusili do wejścia do bagażnika i po przejechaniu kilku kilometrów wrzucili 44 latka do rowu przy drodze.

Tego samego dnia czterej sprawcy zostali zatrzymani. Podczas czynności okazało się, że nagrywali zdarzenie telefonem. Ostatni z podejrzanych, 39-letni ob. Mołdawii został zatrzymany następnego dnia. Usłyszeli zarzuty pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem. Za to przestępstwo grozi do 25 lat pozbawienia wolności.

Źr. Policja Lubelska