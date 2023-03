Gigantyczna tragedia w Brzegu Dolnym. Nie żyją matka i córka, które zginęły na torach. Trwają okoliczności wyjaśniające to tragiczne zdarzenie.

Do dramatyczne zdarzenia doszło w sobotę 18 marca około godziny 9. Media podają, że w tamtym czasie po torach przemieszczał się pociąg z Zielonej Góry do Wrocławia. W pewnym momencie maszyna zaczęła zbliżać się do mostu na Odrze.

Co istotne, pociąg nie jechał z dużą prędkością. Kompletnie zaskoczony maszynista zaczął hamować, jednak nie miał najmniejszych szans, by uniknąć wypadku. Wszystko rozegrało się bardzo szybko – na zakręcie.

Niestety, pod kołami pociągu znalazły dwie osoby. Obsługa pociągu i pasażerowie ruszyli na ratunek, jednak było na to za późno. Ofiary zginęły na miejscu. Po czasie okazało się, iż są to matka oraz jej córka.

W tym momencie nie ma w tej sprawie więcej informacji. Dziennik „Fakt” podaje, że policja nie udziela więcej informacji. Funkcjonariusze tłumaczą jedynie, iż wyjaśniane są okoliczności tragedii. Na miejscu przez wiele godzin pracowała ekipa dochodzeniowo-śledcza.

O sprawie informuje też „Kurier Gmin”, który opublikował zdjęcie z miejsca zdarzenia. Widać na nim zatrzymany pociąg oraz stojących dookoła niego ludzi. Medium, podobnie zresztą jak „Fakt”, nie przekazuje więcej informacji w tej sprawie.

