Jarek Mergner oraz jego mama Aniela to jedne z najbardziej charakterystycznych postaci programu „Chłopaki do wzięcia”. Od jakiegoś czasu widzowie zastanawiają się jednak, co obecnie dzieje się z kobietą.

Internauci z dużą uwagą śledzą losy bohaterów popularnego programu. Jedną z najpopularniejszych postaci jest Jarek Mergner, zwany „Jarusiem”. Mężczyzna w 2022 roku wziął ślub, co pokazano w programie. Podczas uroczystości zabrakło jednak jego matki, która wcześniej dość często gościła w odcinkach produkcji.

To wywołało dużą falę spekulacji w sieci. Zaczęto pisać o tym, że kobieta ma zmagać się z chorobą alkoholową i udała się na odwyk. Głos w tej sprawie postanowił zabrać jej syn – Jarek, który opublikował nagranie w mediach społecznościowych.

– Mama nie była tam na ślubie, to druga kwestia jest taka, że są pokłóceni z redakcją z Polsatem. Dlatego nie było ich na ślubie. Po prostu im to nie odpowiadało. To jest kłamstwo, moja mama na żadnym odwyku nie była – powiedział mężczyzna. – To, co tamta redakcja gwiazd napisała, że moja mama niby jest pijaczką i była na odwyku, jest to kłamstwo i jest to bzdura. Jest to nieprawda – dodał.

Mergner odniósł się także do plotek, jakoby jego małżeństwo nie przetrwało próby czasu i rozpadło się. Okazuje się, że to również nieprawda, co uczestnik programu „Chłopaki do wzięcia” stanowczo zdementował. – My nie jesteśmy po rozwodzie, my jesteśmy razem cały czas – uciął.

