Piotr Ligienza to jeden z aktorów, który przez lata należał do obsady kultowego w Polsce serialu „Ranczo”. Mężczyzna odgrywał rolę Fabiana Dudy, czyli początkującego polityka, który najpierw był zausznikiem wójta, a następnie, po powrocie na „dobrą stronę mocy”, sam ubiegł się o fotel zarządcy gminy.

Postać zdecydowanie przypadła do gustu fanom, którzy cenili serialowego Dudę. Kojarzyli go przy tym z określonym wyglądem. Aktor na ekranie zawsze pojawiał się bowiem w dobrze skrojonym garniturze, a także w schludnej fryzurze.

Okazuje się, że jeżeli widzowie zapamiętali Piotra Ligienzę vel Fabiana Dudę właśnie w taki sposób, to dziś nie byliby w stanie poznać go podczas przypadkowego spotkania na ulicy. Ligienza wygląda bowiem całkiem inaczej.

Fabian Duda z serialu „Ranczo” już tak nie wygląda. Metamorfoza Piotra Ligienzy

Po zakończeniu współpracy z serialem „Ranczo” Ligienza występował w innych produkcjach. Widzowie mogli oglądać go m.in. w serialu „Czas Honoru”. Grał także w „Barwach Szczęścia”, „Uwikłanych” czy „Planecie Singli”.

Piotr Ligienza ma obecnie 39 lat. Co istotne – nie wygląda już jak serialowy Duda. Jego image znacząco się zmienił, co można zobaczyć na profilu społecznościowym artysty w serwisie społecznościowym Instagram. Mężczyzna, co można dostrzec po jego koncie w social media, kocha sporty ekstremalne.

