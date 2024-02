Są wyniki nowego sondażu prezydenckiego. Kto może zastąpić Andrzeja Dudę i przejąć rolę głowy państwa?

Serwis Wirtualna Polska opublikował wyniki sondażu przeprowadzonego na zlecenie portalu przez pracownię United Surveys. Ankietowani odpowiedzieli w nim na pytania czy wzięliby udział w wyborach prezydenckich oraz na kogo oddaliby swój głos.

Okazuje się, że najwyższym poparcie w sondażu może pochwalić się Szymon Hołownia, czyli obecny Marszałek Sejmu i to on ma największe szanse, aby zastąpić na prezydenckim fotelu Andrzeja Dudę. Popiera go 24,8% badanych.

Na drugiej pozycji uplasował się były premier, czyli Mateusz Morawiecki, którego popiera 24,3% badanych. Ostatnie miejsce na podium przypadło Rafałowi Trzaskowskiemu, czyli politykowi, który rywalizował z Dudą w poprzednich wyborach prezydenckich. Trzaskowskiego popiera 22,2% badanych.

Kolejne lokaty zajęli: Beata Szydło – 9%, Sławomir Mentzen – 6,5%, Krzysztof Bosak – 1,9%, Robert Biedroń – 1,3%. 10% ankietowanych nie wie na kogo odda swój głos w wyborach prezydenckich.

