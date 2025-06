Joanna Mucha podała się do dymisji z funkcji wiceministra edukacji narodowej. Jej dymisja oficjalnie wpłynęła już na biurko premiera Donalda Tuska – ustaliło radio RMF FM. Decyzja wywołała falę komentarzy.

Niedawno Joanna Mucha głośno krytykowała główną partię rządzącą. „Platforma od kilku lat przegrywa wybory i nie ma tam najmniejszej refleksji, że to ich wina. Premier Donald Tusk wezwał, aby ewentualną krytykę formułować po cichu. Ja tę krytykę po cichu formułowałam przez lata. A teraz jest moment, by mówić głośno” – stwierdziła niedawno.

W końcu znana polityk zdecydowała się podać do dymisji. „Przez wiele ostatnich miesięcy intensywnie pracowałam nad projektami, które – głęboko w to wierzę – mogły zmieniać polską szkołę. Niestety, mimo wielu prób i rozmów, nie udało się zbudować poparcia dla ich realizacji w kierownictwie MEN i w rządzie. W tej sytuacji kontynuowanie pracy na dotychczasowym stanowisku uznałam za niezasadne” – napisała Joanna Mucha na portalu społecznościowym.

Dymisja wywołała falę komentarzy. Krzysztof Gawkowski z Lewicy przyznaje, że to go nie zaskakuje. „Jeżeli faktem jest, że składa ona tę rezygnację i zostanie ona przyjęta, to pewnie podsumowanie jej pracy również zostanie przedstawione. Ja osobiście znam i cenię panią minister Muchę, ale jeżeli chodzi o jej stosunek do pracy, czy w Ministerstwie Edukacji, czy w rządzie, wydaje się, że był lekko w kolizyjnym kursie, więc ta dymisja nie jest dla mnie żadnym zaskoczeniem” – powiedział minister cyfryzacji.

Tymczasem politycy PiS punktują słabość rządu. „Rząd się sypie! Joanna Mucha zrezygnowała z funkcji wiceministra edukacji narodowej. Jak tak dalej pójdzie to Tusk nie będzie musiał robić rekonstrukcji – rząd rekonstruuje się sam. Kto następny?” – skomentowała na platformie X europosłanka PiS Jadwiga Wiśniewska.

Przeczytaj również:

Źr. Interia; RMF FM; facebook