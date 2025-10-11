Jarosław Kaczyński podczas wiecu m.in. nielegalnej migracji i umowie z Mercosuremu uderzał w obecny rząd. Wskazał również nazwisko polityka, który zostanie w przyszłości premierem rządu po przejęciu władzy przez PiS.

Kaczyński w swoim wystąpieniu uderzył w Tuska. „Dzisiaj Donald Tusk, który nie tak dawno mówił, że trzeba będzie karać Polskę, bo takie jest prawo za to, że nasz rząd potrafił doprowadzić do tego, że ta umowa nie weszła wtedy w życie i trwało to przez wiele lat. Dziś nagle ogłasza, że w przyszłym roku nie będziemy mieli imigracji. Nie dajcie się oszukać, to są stare gry” – mówił prezes PiS.

„Nam się udało doprowadzić, by Polska zaczęła się zbliżać do poziomu Zachodniej Europy, ale przygotowywany jest w Polsce protektorat, co będzie nieszczęściem porównywalnym z rozbiorami. Musimy odwołać Tuska, precz z Tuskiem. Musimy odbudować wszystko, co ten rząd zdołał zniszczyć” – mówił Kaczyński do uczestników wiecu.

Kaczyński podkreślał, że obecnie brakuje pieniędzy na ważne wydatki, a za rządów jego formacji było inaczej. „Było mnóstwo przedsięwzięć mniejszych, ale pieniądze się wyczerpują i nie ma nowych. (…) Oni prowadzą politykę w ten sposób, że pieniędzy nie ma i nie będzie, a za naszych czasów pieniądze były” – mówił.

Polityk wskazał również nazwisko przyszłego premiera. „Za mną dwoje premierów: pani premier Szydło, pan premier Morawiecki. Za mną także pan premier, bo był wicepremierem, a grzeczność nakazuje, by mówić w tej sytuacji premier, pan Mariusz Błaszczak. I wreszcie – nie był jak dotąd premierem, ale pewnie będzie – pan Przemek… pan minister Przemysław Czarnek” – powiedział Kaczyński.

Źr. RMF FM