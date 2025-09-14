Karol Nawrocki w swoim wystąpieniu na Dożynkach Prezydenckich podkreślił swoje twarde stanowisko w sprawach, które budzą wiele kontrowersji. Prezydent mówił m.in. o Zielonym Ładzie, o umowie Mercosur, czy o konkurencji z rolnikami ukraińskimi.

„Chcę to powiedzieć jako prezydent Polski jasno: tak, chcemy być w Unii Europejskiej i będziemy robić wszystko, aby w ramach UE współpracować na partnerskich zasadach, ale to moim zadaniem jest mówić regularnie, że nie zgadzamy się na Zielony Ład, który niszczy polskie rolnictwo. Od tego jest prezydent Polski” – mówił Karol Nawrocki.

Prezydent zapewnił również, że rozumie konieczność solidarności strategicznej z Ukrainą. Zastrzegł jednak, że nie wyraża zgody na nieuczciwą konkurencję ze wschodu. „To nie jest rzecz, która służy naszemu rolnictwu” – mówił.

Nawrocki sprzeciwił się również umowie Mercosur. „Cały swój wysiłek poświęcę na to, żeby to się nie stało. Bo to nie jest dobre dla polskiego. Chcemy uczciwej konkurencji. To nie są tylko słowa, zarówno do Włoch, do pana prezydenta, do pani premier, do krajów bałtyckich do Finlandii, a już niebawem do prezydenta Francji Macrona zawożę informację, że prezydent Polski nie zgadza się na podpisanie porozumienia Unii Europejskiej z państwami Mercosur i apeluję o rozwiązanie tej sytuacji” – powiedział prezydent.

„Z nadzieją patrzę na ministra (rolnictwa), aby do tego porozumienia nie doszło” – dodał Nawrocki zwracając się bezpośrednio do obecnego na Dożynkach ministra rolnictwa z PSL Stefana Krajewskiego.

