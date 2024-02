Zgodnie z zapowiedziami Janusz Korwin-Mikke zapowiedział, że wystartuje w wyborach samorządowych. Polityk weźmie udział w walce o fotel prezydenta Warszawy i najwyraźniej nie zamierza przejmować się Konfederacją, która wystawiła tam swojego kandydata.

„Decyzja już zapadła, ale ogłoszona zostanie w najbliższych dniach” – powiedział Janusz Korwin-Mikke w rozmowie z „Rzeczpospolitą”. Polityk zapowiedział, że wystartuje ze swojego komitetu oraz z komitetu Bezpartyjnych Samorządowców.

Dziennik zauważa, że wcześniej pojawiła się informacja, jakoby Bezpartyjni Samorządowcy popierali w Warszawie kandydata Konfederacji Przemysława Wiplera. „Wiplera poprą rozłamowcy z Bezpartyjnych Samorządowców” – twierdzi Korwin-Mikke.

Przypomnijmy, kilka dni temu Wipler ogłosił, że to on będzie reprezentował Konfederację w wyborach na prezydenta Warszawy. „Moje hasło to 'Warszawa na poważnie’. Jestem liderem Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców. W Warszawie połowę pierwszych miejsc do rady będą mieli przedstawiciele Bezpartyjnych Samorządowców – środowisko, które współrządzi w dwóch dzielnicach Warszawy: Pradze Północ i na Ochocie” – mówił.

„Startuję w ramach ogólnopolskiego komitetu, w ramach którego wystawiany listy do Sejmików Wojewódzkich w całym kraju. Będziemy jednym z tych kilku komitetów ogólnopolskich i startujemy w momencie, w którym to są pierwsze wybory, w których Konfederacja jako formacja startuje” – zaznaczył.

Źr. dorzeczy.pl