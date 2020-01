O. Grzegorz Kramer po raz kolejny wywołał burzę w sieci swoim bardzo kontrowersyjnym wpisem. Tym razem poszło o fragment najnowszej książki Benedykta XVI. Papież-senior ostrzega na jej łamach przed złagodzeniem celibatu, co postulują niektórzy duchowni.

O. Kramer skomentował publikację fragmentu książki Benedykta XVI. Książka jest reakcją na opinie po Zgromadzeniu Specjalnym Synodu Biskupów dla Amazonii. „Celibat jest niezbędny. Nie mogę milczeć. Spotkaliśmy się w ciągu tych minionych miesięcy, gdy świat rozbrzmiewał wrzawą wytworzoną przez dziwny synod medialny, który szedł za Synodem rzeczywistym. Wymieniliśmy idee i nasze niepokoje. Modliliśmy się i rozważaliśmy w milczeniu” – czytamy we wprowadzeniu.

Nie tylko Kramer komentował książkę, bo doczekała się ona wielu reakcji. Jezuita Łukasz Sośniak, który pracuje w polskiej sekcji Vatican News zauważył, że książka Benedykta XVI nie jest przeciwstawieniem się papieżowi Franciszkowi, ale wspiera celibat i uznaje jego wartość, co nie jest żadną „sensacją” w Kościele.

Pod wpisem jezuity zareagował dużo ostrzej o. Kramer, co wywołało prawdziwą burzę. Duchowny w skandalicznym wpisie stwierdził, że „bardziej chodzi o to, że miał milczeć, a póki co teraz zaczyna mówić”. „Jednak chyba lepiej, aby papieże umierali.” – dodał. Po fali krytyki, duchowny jednak usunął swój wpis, a następnie ograniczył dostępność swojego profilu w sieci. W mediach społecznościowych już pojawiły się jednak zrzuty ekranu dokumentujące treść wpisu.

Tweety jednak nie płoną :) pic.twitter.com/S9WhZX1em6 — Anna Maria Siarkowska (@AnnaSiarkowska) January 13, 2020

