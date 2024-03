W Telewizji Polskiej cały czas trwają zmiany po czystkach przeprowadzonych po zmianie władzy. Jak się okazuje nie wszystkie przypadły do gustu nawet postaciom związanym z nowymi władzami. Wojciech Mann zdecydowanie skrytykował jeden z programów muzycznych TVP.

W ramach rewolucji w TVP na antenie stacji ponownie pojawią się muzycy, którzy ze względów politycznych bojkotowali telewizję za rządów PiS. Nowym formatem, w którym się pojawią jest program „Muzyka na dobry wieczór”. W piątek 15 marca wystąpił zespół Lady Pank. Wcześniej wystąpiła również Kayah.

Wojciech Mann nie szczędzi krytyki pod adresem programu. „Przeczytałem gdzieś, że Telewizja Polska z tryumfem ogłosiła, że artyści wracają do telewizji i będą programy, w których wystąpią np. Lady Pank, Kayah, Feel. No ludzie! Przecież to są ludzie z dorobkiem, nie będę nikomu wypominał wieku, ale tacy, którzy naprawdę zapracowali na swoją popularność i teraz telewizja tryumfalnie ogłasza, że oni się znowu pojawią? Zamiast szukać nowych, zamiast pokazywać nowe kierunki, zamiast lansować” – mówił w audycji „Manniak po omacku” na antenie Radia Nowy Świat.

„Nie róbmy tego, że te osiem lat dziury – bo to było osiem lat dziury – nagle wypełnimy tymi, którzy już byli. Przecież przez te osiem lat, ówcześni dziesięciolatkowie dorośli, robią swoją muzykę, śpiewają, grają. Ja wiem, że telewizja nie będzie prezentować tylko Maryli Rodowicz i Kayah, ale niech pokaże, co się dzieje na rynku” – dodał Mann.

