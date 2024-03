Program „Nasz nowy dom” nadal rozpala widzów. Ostatnio jednak wiele komentarzy nie było pozytywnych.

Wystartował nowy sezon programu telewizji Polsat pt. „Nasz nowy dom”. Tym razem popularna produkcja emitowana jest dwa razy w ciągu tygodnia. Fani mogą więc się cieszyć, bo program zawita na ekrany ich telewizorów częściej.

Bohaterką ostatniego odcinka była Magda, która rozstała się ze swoim partnerem. Mężczyzna jej nie wspierał, więc musiała zostać sama z dwójką dzieci w starym domu, który koniecznie trzeba było wyremontować. Plany kobiety pokrzyżował jednak wypadek samochodowy, choroba oraz kurczące się oszczędności.

Magda zaczęła się bać, że ze względu na złe warunki mieszkaniowe zabiorą jej dzieci. Tutaj na pomoc przyszła jednak ekipa programu „Nasz nowy dom”. Elżbieta Romanowska, prowadząca, powiedziała, że dom zostanie wyremontowany.

„Nasz nowy dom”. Efekt remontu podzielił widzów

Intensywny remont w ramach programu trwał pięć dni. Wreszcie zaprezentowano efekt właścicielce. Ta była bardzo szczęśliwa. Wiedziała bowiem, że dzięki temu zapewne godne warunki bytowe swoim dzieciom.

Okazuje się jednak, że to, co spodobało się kobiecie, nie przypadło do gustu fanom programu w internecie. Ci nie zostawili bowiem suchej nitki na wykonanej pracy. Oto kilka komentarzy. – Tv koło kominka nie spali się, nie stopi się, nie nagrzeje? Czy to na pewno bezpieczne? – napisał jeden z internautów. – Naprawdę nie można było podnieść tego dachu?? Jak tam spać i funkcjonować? – dodał kolejny z komentujących.

Widzowie zwrócili też uwagę na to, iż w domu została zamontowana drabina, po której wchodzi się na antresolę. – Przy małych dzieciach ta drabina jest mega niebezpieczna – ocenił jeden z widzów.

