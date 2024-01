Sławomir Mentzen na swoim kanale YouTube komentował bieżące wydarzenia w Sejmie. Przy okazji postanowił wskazać „najgłupszego posła”, który, jak twierdzi lider Konfederacji, od dłuższego czasu miał sobie zapracowywać na takie miano.

Mentzen nie krył oburzenia zachowaniem niektórych posłów podczas posiedzeń Sejmu. Opisał pewną sytuację, do jakiej doszło w ostatnim czasie. Polityk relacjonował, że w pewnym momencie posłowie PiS wstali ze swoich miejsc i bili brawo. „Nagle słyszę z tyłu taki krzyk: Mentzen wstawaj, dziad i tu jakiś ciąg przekleństw” – opisuje poseł Konfederacji.

Mentzen wyjaśnił, że w ten sposób zachowywał się poseł Piotr Kaleta z PiS-u. „Piotr Kaleta jest posłem PiS-u o którym prawdopodobnie nigdy nie słyszeliście, ponieważ nie reprezentuje sobą absolutnie nic ciekawego” – mówił polityk Konfederacji.

„Jedyna rzecz, którą się ten poseł zajmuj to darcie japy przez całe posiedzenie Sejmu w zasadzie bez przerwy. Co by się nie działo, ten facet się drze. Jak głosujemy przypadkiem tak, jak Platforma Obywatelska, to Kaleta się drze – jacy to jesteśmy zdrajcy polscy, agenci rosyjscy, koalicjanci Tuska. Jeżeli akurat głosujemy tak jak PiS, to Kaleta się drze – wreszcie zrozumieliście, z kim tutaj należy głosować” – relacjonuje Mentzen.

„Każde nasze posunięcie Kaleta komentuje. Ten facet zachowuje się jak taki troll z Twittera. Poseł Piotr Kaleta jest jedyną osobą, jaką kojarzę, która zachowuje się w życiu realnym zupełnie jak na Twitterze. Osobiście przekonany jestem że gdybyśmy mieli zrobić taki ranking, to Piotr Kaleta byłby najgłupszym posłem w całym Sejmie” – powiedział Mentzen.

Źr. o2.pl; YouTube