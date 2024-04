31-letni motocyklista z Lublina na długo zapamięta minione święta Wielkanocne. Zaledwie w ciągu jednej godziny policjanci dwukrotnie przyłapali go na tym samym wykroczeniu. W efekcie kosztowało go to bardzo drogo, a do tego dostał wiele punktów karnych i stracił prawo jazdy.

Dobra pogoda i sprzyjające temperatury zachęcały wielu kierowców na brawury na drodze. Na ulicach pojawiło się również wielu motocyklistów, którzy postanowili rozpocząć sezon. Niestety nie wszyscy pamiętali o zdrowym rozsądku.

W świąteczny poniedziałek policjanci, patrolując radiowozem nieoznakowanym ulicę Krężnicką w Lublinie natknęli się na szybko jadącego motocyklistę. Motocyklista w obszarze zabudowanym przekroczył dozwoloną prędkość o blisko 100 km/h. Dodatkowo początkowo nie reagował na sygnały świetlne i dźwiękowe nakazujące mu zatrzymanie, a także niebezpiecznie wyprzedzał inne pojazdy. Podczas kontroli został ukarany mandatem w kwocie 2500 złotych, a na jego konto trafiło 15 punktów karnych. Stracił też prawo jazdy.

Niedługo później policjanci ponownie natknęli się na tego samego motocyklistę. 31-latek nie wyciągnął wniosków z pierwszej kontroli i po raz drugi znacznie przekroczył prędkość. Tym razem wideorejestrator odnotował przekroczenie dozwolonej prędkości o 80 km/h. Ta kontrola skończyła się dla kierującego bardzo wysokim mandatem w kwocie 5000 złotych i również 15 punktami.

Łącznie przez długi weekend policjanci ruchu drogowego z Lublina skontrolowali 519 kierujących, w tym 53 motocyklistów. Ujawnili przy tym ponad 400 wykroczeń. Zatrzymanych zostało 10 praw jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym. Wpadło także 7 nietrzeźwych kierujących.

Źr. Policja; Polsat News