Marcin Najman postanowił odnieść się do sprawy, która wywołuje wiele kontrowersji. Najbliższy sezon skoków narciarski kibice obejrzą na antenie TVN, a nie w TVP tak jak było przez wszystkie lata.

Skoki narciarskie od początku transmitowane są na antenie Telewizji Polskiej. Od 2015 roku prawa do transmisji posiada Discovery, które jednak udzielało ich Telewizji Polskiej na zasadzie sublicencji. W tym roku jest inaczej i trudno nie zobaczyć w tym efektu sporu politycznego wokół stacji TVN. Skoki narciarskie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, muszą być transmitowane przez publicznego nadawcę, ale od najbliższego sezonu ma nim być właśnie TVN.

Sprawa wywołuje lawinę komentarzy. Odnoszą się do niej ludzie związani ze sportem, ale nie tylko ze skokami narciarskimi. Także Marcin Najman postanowił pokazać, co o tym myśli. Wykorzystał okazję, aby uderzyć w szefa TVP Sport Marka Szkolnikowskiego.

„TVP Sport bez skoków narciarskich? Ten człowiek by na to nigdy nie pozwolił. To jest niestety ta różnica jakości” – napisał Marcin Najman. Do wpisu dodał zdjęcie Włodzimierza Szaranowcza. W 2017 r. to właśnie jego zastąpił Szkolnikowski na stanowisku szefa TVP Sport.

Jeśli Najman liczył na odpowiedź Szkolnikowskiego, to się jej doczekał. Obecny szef TVP Sport odpowiedział szybko i boleśnie dla byłego zawodnika MMA. „Panie Marcinie, niech każdy robi to, co potrafi najlepiej. Ja będę zajmować się prawami sportowymi, a Pan odklepywaniem z każdym kolejnym rywalem” – napisał.

